“Não gosto de individualizar, mas nem Gonçalo Guedes nem a equipa estão ao seu melhor nível”, assume o treinador

O treinador do Valência, Javi Gracia, disse hoje que o futebolista internacional Gonçalo Guedes “é um grande jogador” e confia que ele “voltará a estar ao seu melhor nível” na equipa ‘che’.

“Não gosto de individualizar, em qualquer análise crítica, o que devo dizer é a ele. Como a restante equipa, não está ao seu melhor nível e temos que trabalhar para melhorar isso”, considerou o treinador espanhol, na antevisão do próximo jogo em ‘La Liga’.

A equipa, que tem quatro pontos em três jornadas, depois de vencer o Levante (4-2), perder fora com o Celta Vigo (2-1), e empatar em casa com o Huesca (1-1), visita na terça-feira a Real Sociedad, em jogo da quarta jornada.

Gonçalo Guedes foi titular nos três jogos e em todos substituído, sem qualquer golo marcado.

Na última época, o extremo português esteve quase quatro meses parado, devido a lesão, desde outubro até fevereiro, e depois de em 2018/19 também ter estado de fora cerca de dois meses, igualmente devido a problemas físicos.

O jogador, de 23 anos, saiu do Benfica para o Paris Saint-Germain em janeiro de 2017, com o clube francês a emprestar em 2017/18 o jogador ao Valência, que o acabou por adquirir a título definitivo na época seguinte, a sua melhor, com 39 jogos e oito golos.