Benzema: o gato das botas afinal era um fino camaleão, que mudou por Cristiano Ronaldo

Valdano, como tantas vezes, entendeu tudo: “No Lyon usavas a camisola 10 e jogavas a 9. Agora tens a 9 e jogas a 10”. Karim apontou como quem concorda e gargalhava.

- Si, si, si!

- Não havia maneira de te entenderem…

- Exatamente. Por isso te digo: sou um 9, um 10…

Karim Benzema, o terceiro capitão do Real Madrid, aterrou no maior clube da história em 2009, ainda deslumbrado pelos Galáticos, uns tempos que mais parecem ficção. Ronaldo, o Fenómeno, é o farol. “Comecei a ver futebol por causa dele. Olhava muito para os movimentos dele, tentava… [mas] era impossível fazer igual. Olhei muito para ele. Era o melhor. Não havia um avançado igual. Não há. Uns podem ter a sua velocidade, mas não têm aquela capacidade de fazer as coisas, de como conduzia a bola, de finalizar. Bueno…”, admitiu no programa “Universo Valdano”, um formato em que o entrevistador é Jorge Alberto Francisco Valdano Castellanos, campeão do mundo em 86 e ex-futebolista e ex-treinador do Real Madrid.

Nos tempos de Lyon, quando desatava a correr pela esquerda, desenfreado e imparável, sentia-se que era especial. Tinha o cabelo rapado, domava os caprichos da bola a uma velocidade surpreendente e fazia muitas vezes aquela simulação malandra que já era vista e pela qual suspiravam pelo menos desde 1996 ali perto, em Camp Nou. Não faltou quem o comparasse na altura com o ídolo.

Em Madrid nem sempre teve vida fácil. A língua foi um problema. E aí ajudou Cristiano Ronaldo, que dava uns toques na língua francesa e que o tentou ajudar, admitiu o avançado na conversa com Valdano, não só fora de campo como lá dentro "a dar bolas”. Quando não se está bem fora do campo, é difícil jogar, explicou. O maior crítico foi sempre o pai, pedia-lhe golos. O futebol era marcar golos, dizia-lhe. Foi um bom teste para o que viria aí, pois o madridismo é uma das massas adeptas mais exigentes do mundo. E antes de jogar bem ou ser maravilhoso em cima do tapete perfumado, há que ganhar. O escudo está por cima de tudo. O divino, certamente com uma dívida desconhecida, respalda e dá força a esta máxima.

Um dos momentos mais difíceis para Karim no Santiago Bernabéu aconteceu em 2010, quando José Mourinho era o treinador dos merengues. O português queria caçar com cão, com um bom cão, que era Gonzalo Higuaín. Na ausência do mesmo, anunciou que ia para a caça com um gato. “Com um bom cão caças mais, com um gato caças menos, mas caças”, explicou Mou. Mais tarde, em entrevista ao Canal Plus de França, o futebolista contou que na altura foi exigir respeito ao treinador. “A partir desse momento não houve mais gatos.”

Se o gato das botas que, desconfiado, calcava o Bernabéu desapareceu, apareceu no seu lugar uma lenda. São já 250 golos com aquela camisola branca que pesa mais do que qualquer outra. Já superou Puskas (242), e isto diz muito sobre a trajetória do francês. À frente dele estão apenas quatro homens. Ou super-homens: Cristiano (451), Raúl (323), Di Stéfano (308) e Santillana (290). A primeira vez que celebrou com a camisola dos seus sonhos foi a 20 de setembro de 2009, altura em que se magicava uma nova equipa de galáticos (Cristiano e Kaká também chegaram a Madrid nesse verão), com um golo ao Xerez. Esmiuçando a coisa: 170 golos na La Liga, 53 na Liga dos Campeões, 21 na Taça do Rei, três no Mundial de Clubes, dois na Supertaça de Espanha e outro na Supertaça Europeia. O francês ajudou a ganhar quatro das 13 Taças e Ligas dos Campeões Europeus.

Depois da lengalenga habitual dos números, a melhor parte: Benzema define-se por o que vive à volta dos golos, o jogo. E isso é porventura o maior elogio a um futebolista. “O que gosto é do jogo rápido, toques, movimento”, admitiu a Valdano, já a prepararem terreno para uma conversa sobre as mutações do jogador.

Christian Liewig - Corbis

Se antes no Lyon, e apesar de toda a liberdade e descontos de que beneficia um miúdo prodígio, lhe pediam golos, tal como o pai, no Real Madrid essa história seria ainda mais pesada. Mas os gatos que não são gatos também têm muitas vidas. Karim aguentou a pressão, a adaptação e a concorrência. E transformou-se. Porquê? Cristiano Ronaldo.

“Mudei muito o meu jogo [dos tempos] do Lyon com Cristiano. Estava lá ele para marcar os golos. Mudei o meu jogo para jogar com ele…”, aqui, um homem que parecia bem resolvido, fez uma pausa demasiado grande, e Valdano foi em seu resgate, dizendo a tal frase que está no arranque deste texto, quebrando o gelo. E voltaram ao tema: “No Lyon jogava de outra maneira, era jovem. Fazia golos, como agora, que estou livre no campo. Posso estar aqui e ali, gosto de tocar na bola. Depende. Com Cristiano mudei e joguei para ele.”

- E gostavas? Toda a gente diz que era conveniente para o Cristiano jogar contigo. Não sei se para ti era conveniente jogar com Cristiano, porque perdíamos parte de um goleador, no?

- Não é que seja conveniente, havia um rapaz que marcava o dobro ou o triplo dos golos. Então tens de te adaptar, só isso. Sou um jogador de futebol. Entonces, digo que não se passa nada, vou mudar o meu jogo, vou dar mais assistências, vou movimentar-me. No pasa nada. É o jogo de equipa. Deixo a minha alma de querer marcar golos e às vezes esquecer gente que está melhor posicionada. No pasa nada.

Afinal, quem era e quem é Karim? Quão drástica foi a mudança? “Mudou em tudo. Sabia perfeitamente o que exigia Cristiano Ronaldo, sabia que era o centro da equipa. E a partir daí foi adaptando-se, esquecendo a sua faceta goleadora e foi mais jogador de equipa, jogando de outra maneira”, explica ao Expresso José Félix Díaz, jornalista da “Marca”. “Durante muitos anos a convivência foi perfeita porque Karim soube adaptar o seu papel ao lado de Cristiano Ronaldo. E mudou agora, pois Cristiano já não está, por isso teve de assumir outro tipo de circunstâncias da equipa, como marcar golos, e também jogar bem, que é o que mais gosta. Está muito mais bem preparado fisicamente. Já deixou para trás algumas tonterías, coisas normais da juventude. É um jogador que está completamente integrado no Real Madrid. Não é o típico jogador que pede aumento de salário todos os anos. É um jogador que encontrou o seu lugar no Real Madrid. Muitas vezes foi criticado, mas no clube deram-lhe vida. Assim como o seu treinador, claro.”

Na charla com Valdano, Karim revela admiração pela serenidade de Zinedine Zidane, o treinador do Real Madrid, um ex-futebolista sublime. Quando as coisas correm mal, não se ouve um grito, não vem pressão, chega antes o futebol, a lanterna a indicar o caminho.

João Almeida Rosa, comentador da Eleven Sports e cronista da Tribuna Expresso, vislumbra o mesmo cenário. “Não foi sempre o mesmo jogador mas foi sempre um grande jogador”, começa por dizer ao Expresso. “No Lyon, além das capacidades físicas que se vão alterando, a principal diferença a nível do posicionamento era jogar como avançado centro no corredor central, embora partisse muito da faixa esquerda. Era um jogador com bastante mobilidade, ainda é, mas essa mobilidade dava-se de dentro para fora e também de fora para dentro, algo que agora já não acontece tanto. Em França sempre se destacou por aquilo que vem confimando em Espanha: dotado tecnicamente, com alguma explosão para receber no espaço e não só no pé. A capacidade técnica permite-lhe marcar com muita regularidade.”

Manuel Blondeau

Almeida Rosa vê em Karim Benzema um jogador que “gosta de baixar para pedir a bola no pé”, com liberdade e sabedoria para navegar entre linhas. A mudança do camaleão que ainda haveria de ser acusado de ser um gato frouxo para a caça deu-se mesmo naquele verão galático de 2009, quando Florentino Pérez enchia ou enchia parcialmente o Santiago Bernabéu, ao lado de Alfredo di Stéfano, para apresentar as novas feras com magia nos pés e pensamentos gloriosos na cabeça.

“Quando chega ao Real Madrid, [Benzema] conhece então Cristiano Ronaldo, a figura principal da equipa”, continua o comentador e cronista. “Quando há um jogador com o estatuto e a qualidade na finalização de Cristiano, a atacar o espaço como Cristiano ataca, acaba por ser normal [a adaptação]. Vemos um pouco isso na seleção portuguesa. É normal que os colegas o procurem com mais frequência. Karim Benzema não foi exceção, ajustou-se muito às características e qualidade de Cristiano Ronaldo e muitas vezes era solicitado para fazer movimentos para abrir espaço para o português. Muitas vezes víamos Benzema baixar só com o intuito de arrastar a marcação. Foi uma parceria que teve sucesso, não só pelos golos de Cristiano Ronaldo como pelas exibições de Benzema.”

E acrescenta: “Não é acaso que se mantenha no Real Madrid tanto e tanto tempo. É a prova do seu sucesso, ainda que não tenha tido sempre a notoriedade alcançada na época passada, porque os golos trazem essa notoriedade. Mas foi sempre valorizado dentro do clube, acredito, e por alguns adeptos que conseguem perceber o que estamos a perceber com mais clareza: Benzema sempre foi um jogador capaz de marcar golos, mas enquanto lá estava Cristiano Ronaldo a equipa procurava mais o português e o próprio Benzema também se sacrificava um pouco, não atacando as zonas de finalização ou realizando movimentos com o intuito de abrir espaço para Cristiano Ronaldo. Agora, com a saída de Cristiano de Madrid, Benzema passou a ser o foco e o jogador que os jogadores mais procuram no último terço. Ele não deixou de ser um jogador que baixa para receber e tocar, distingue-se por isso: é um avançado que quando não marca dá muito ao jogo. Distingue-se por isso da maioria dos outros avançados. Apesar disso, tem muito golo. A época passada fez 27 golos, na outra 30. São números muito interessantes, ainda que não sejam os de Ronaldo e Messi. Tem a capacidade para jogar em espaços curtos por essa capacidade técnica, para se associar com os colegas ou mesmo para resolver de forma individual. Lembro-me de um lance com o Atlético Madrid, junto à linha lateral, sai de espaço curto com dois ou três adversários e dá golo. Foi evoluindo com o passar dos anos. Perdeu explosão e alguma velocidade, mas a verdade é que se sente confortável em espaços curtos, associa-se muito com os outros, nunca foi muito individualista. É um avançado que se distingue pela capacidade de jogar para além de marcar, mas que não se diga que não é um bom finalizador. Joga muito bem mas também marca muitos golos. É o que me faz gostar dele: não depende do golo para ter rendimento”.

Karim foi crescendo, tal como a mochila, mudando a mentalidade, ganhando o reconhecimento das pessoas. Valoriza o jogo como sempre, claro, mas quem sabe compreende a vida e os sacrifícios com outro olhos. Sente-se mais importante. Mas fora do campo também alterou rotinas, lá está o camaleão, melhorando a alimentação e cuidando do descanso. Isso tudo ajuda, diz, tal como os dois filhos e a calmaria. “Em vez de carregares no acelerador, carregas no travão”, atirou Valdano, entre risos. Karim concordou. A conversa foi descontraída, viu-se um lado diferente de Benzema, que normalmente parece alguém desconfiado e triste. Tresanda a alguém bem resolvido, compreendeu e aceitou que está entre os grandes da história de um super clube.

- Sentes o reconhecimento de todas as pessoas do futebol?

- Sim, sinto. E sinto-me muito feliz, porque agora entendem o que faço no campo e não só que “este é um 9, um avançado”… não, sou um avançado modelo. Moderno, pardon! Que faz os movimentos e dá assistências...

- Modelo também, modelo também. Estava bem dito.

- Isso não sei.

E trocaram mais uma gargalhada.