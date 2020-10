Money, money money, deve ser engraçado no mundo rico dos Big Six

A Liga dos Campeões há muito que desonra o nome, já não é só um direito de quem ganha, ou parafraseando, não é recompensa para quem ganhe caneco, isso são tempos idos, é, sim, fruto a ser colhido por quem termina lá em cima no seu campeonato nacional e por isso lá vai, cifrões a reluzirem nos olhos, para dentro de uma competição em que até se pode perder todos os jogos da fase de grupos, mas cerca de €15 milhões ninguém tira a cada clube.

É a liga do dinheiro, a liga dos milhões, em que zeros à direita ganharam, com os anos, maior peso que ser um zero à esquerda no campo, onde se diria estar o que interessa embora, no fundo, não seja o que realmente importa. O torneio quer celebrar o campeão dos campeões, dos segundos, dos terceiros e até dos quartos lugares e, porque joga também com coisas como direitos televisivos, coeficientes da UEFA e fatias de mercado, o lado financeiro é, muitas vezes, o elemento mais celebrado.

Quando, na terça-feira, a “Sky Sports” deu conta de um suposto plano secreto em marcha para criar uma nova Superliga, sem que campeões ou classificações nacionais sejam chamadas ao barulho, o que se leu, na primeira linha do texto, foi a principal bola que o futebol parece, cada vez mais, querer rematar: “a nova prova é apoiada por um pacote financeiro de €5 mil milhões”. Os cifrões nos olhos.

E a analogia ao Tio Patinhas hipnotizado por eles foi, com cada scroll, virando óbvia, pois o complô descoberto pela televisão britânica dizia respeito ao futebol inglês e a seis clubes em particular. O Liverpool e o Manchester United, à cabeça, deduz-se que por serem o atual campeão da Premier League e o clube mais rico do país e por serem eles quem estão a negociar a criação da competição, seguidos do Arsenal, do Chelsea, do Manchester City e do Tottenham.

São os chamados Big Six em Inglaterra, assim conhecidos não necessariamente pelos títulos, troféus ou historial vencedor, mas por serem os clubes que mais faturam no país. Os mais ricos, segundo a mais recente Football Money League, ranking mundial atualizado pela Deloitte todos os anos e que tem, há vários, esta meia dúzia no top-20.

Os clubes mais ricos, sendo já ricos, têm mais riqueza para comprar os treinadores, jogadores e infraestruturas que pretendem. O resto é um exercício de teoria simples: quem tem mais dinheiro para comprar os melhores, provável é que forme as melhores equipas e lógico será que os seus jogos suscitem maior interesse nos adeptos, os que pretendam ver o melhor futebol a ser jogado pelos melhores quando o clube do qual são adeptos não está em campo.

Robbie Jay Barratt - AMA

Com esta nova Superliga europeia, os ricos mais ricos ficarão, porque será uma competição só para os mais endinheirados de Inglaterra, Espanha, Alemanha, França e Itália até se completar um formato com 18 equipas que terá sido desenhado pela FIFA - e suposto é que que seja jogada durante o calendário normal da temporada, como se houvesse oxigénio em barda para ser respirado.

Todos esses países já têm, pelo menos, duas competições internas, que se entrelaçam com a Liga dos Campeões e a Liga Europa, organizadas pela UEFA. Depois, há os amigáveis de seleções que ainda se fazem nos intervalos inexistentes, mas forçados, da chuva da Liga das Nações e da qualificação para o próximo Europeu, ou Mundial, dependendo da volta ao sol que esteja em andamento. “Há dois anos que jogo sem descanso. Ninguém ouve os jogadores. Às vezes fico preocupado”, desabafou, há tempos, Kevin de Bruyne, queixando-se da sobrelotação do calendário.

Nada que, pelos vistos, importune os Big Six, os mais endinheirados que, causa e consequência disso, é muito raro terem uma época sem estarem envolvidos em alguma competição da UEFA. Estarão agora em conversas com a FIFA, alegadamente sem a UEFA ao barulho, para que se crie mais uma prova na agenda do futebol europeu que envolva mais dinheiro (com o alegado apoio da JP Morgan, gigante americana de gestão de fundos) para quem nela participe - por sinal, os clubes que geram, faturam e mexem com mais euros.

Uma Superliga para super clubes, a ideia é essa. E não foi a primeira vez, este mês, que Liverpool, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Manchester City e Tottenham apareceram juntos e associados a ideias de mudar coisas.

Na semana passada, o “Daily Telegraph” revelou o conteúdo de uma versão editada, umas 17 ou 18 vezes, do “Project Big Picture” e o quadro geral das ideias escritas no documento pode ser resumido assim: a Premier League deveria ser reduzida de 18 para 20 equipas; as duas últimas classificadas passariam a descer automaticamente e a 16.ª jogaria um play-off com o terceiro lugar do Championship, a segunda divisão; e os pagamentos milionários aos clubes despromovidos acabariam.

O rascunho desta eventual proposta, até aqui, poderia fazer sentido, tendo em conta as desigualdades cavadas no futebol inglês desde 1992, quando se criou a Premier League e o dinheiro foi respondendo ao encanto do seu chamamento, para mal das finanças dos 72 clubes nos três degraus abaixo e da English Football League (EFL), que os organiza. E quem toma conta da entidade é Rick Parry, um dos supostos três redatores do “Project Big Picture”.

Os outros são John Henry e o Joel Glazer, ambos americanos, os dois com fortuna germinada fora do desporto. O primeiro manda no Manchester United, o segundo no Liverpool.

Os mesmos clubes que, alegadamente, privaram com a FIFA para congeminar a nova Superliga europeia, tiveram os donos a magicarem, também, um plano para a Premier League que eriçou críticas vindas um pouco de todo o lado. Não pelas mudanças, desportivas e mais de relvado, já descritas, mas por manigâncias propostas para os bastidores. Para onde se tomam decisões.