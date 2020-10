“O Tiago Dantas é baixo, mas tem uma personalidade forte, é curioso e vamos trabalhar o seu físico. É um jogador excitante”

Tiago Dantas, emprestado pelo Benfica ao Bayern de Munique com uma opção de compra de €7,5 milhões, está a gerar curiosidade entre os germânicos e foi por isso objeto de um trabalho jornalístico do canal alemão Sport 1. As questões fundamentais que os adeptos de futebol na Alemanha querem ver respondidas são as seguintes: quem é Tiago Dantas, porquê Tiago Dantas, o que pode fazer Tiago Dantas.

Daí que o Sport 1 tenha falado com José Boto, antigo diretor de prospeção do Benfica que agora está no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Disse ele: “Conheço o treinador do Bayern [Hans Flick] há muito tempo e há cerca de seis anos convidei-o para uma conversa no Benfica. Foi então que ele assistiu a um torneio e viu o Tiago Dantas a jogar. Deste então, ficou fã do Tiago e foi sempre perguntando por ele”.

De maneiras que parece certo que Dantas foi um pedido de Flick, o treinador que conquistou tudo pelo Bayern de Munique em 2019-20, inclusivamente a Liga dos Campeões num trajeto que inclui um atropelamento e fuga ao Barcelona. O técnico dos bávaros foi também escutado pelo Sport 1: “Como treinador, gosto muito de trabalhar com ele. O Tiago é um grande futebolista, tem a mente aberta e é curioso. Já está a mostrar as suas qualidades nos nossos treinos”. Depois, claro, um tema inevitável face às caraterísticas de Dantas, franzino e relativamente baixo (1,70m) para uma posição onde teoricamente se pede peso. “Sim, ele é baixo, mas tem uma disposição forte. Vamos trabalhar em seu físico. Temos um plano claro para melhorá-lo.”

E, por fim, uma comparação também ela inevitável: Tiago poderá fazer de Thiago? “O Thiago [Alcântara, que seguiu para o Liverpool e ocupa o lugar de médio] é um talento excecional e ainda há um longo caminho a percorrer para chegar a este nível. OTiago tem a sua própria identidade, é um jogador excitante.”