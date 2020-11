Gareth Bale marca e dá a vitória ao Tottenham, que já é 2º

O Tottenham, de José Mourinho, sofreu hoje para vencer o modesto Brighton & Hove Albion por tangencial 2-1, suficiente para se isolar no segundo lugar da Liga inglesa de futebol, à sétima jornada.

Com estes três pontos, os ‘spurs’ somam agora 14 pontos, menos dois do que o líder Liverpool e um acima de um trio composto por Everton, hoje derrotado 2-1 pelo Newcastle, Southampton e Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo.

Harry Kane inaugurou o marcador para o Tottenham de penálti, aos 13 minutos, contudo, o empate chegaria aos 56, por Tariq Lamptey.

Frente a um adversário que somou o sexto encontro consecutivo sem vencer, Mourinho respirou de alívio aos 73, quando Gareth Bale recolocou o Tottenham na frente, definitivamente.

Arsenal vence United em crise

O Arsenal quebrou um enguiço de 14 anos sem ganhar ao Manchester United em Old Trafford, impondo-se em casa do rival por 1-0, agravando a sua crise.

O único golo da partida foi apontado pelo avançado gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, aos 69 minutos, na conversão de uma grande penalidade a castigar falta de Pogba sobre Bellerín.

O Arsenal subiu provisoriamente ao nono lugar, com os mesmos 12 pontos do sexto, o Chelsea, enquanto o Manchester United é 15.º, com somente sete pontos, embora menos um jogo: o Liverpool lidera isolado, com 16.

O último triunfo do Arsenal em casa do seu rival ocorreu em 2006, quando Cristiano Ronaldo era ainda jogador dos 'red devils', na altura liderado por Alex Ferguson, enquanto os londrinos contavam com o francês Arsène Wenger.

O Everton, de André Gomes, perdeu por 2-1 na visita ao Newcastle e caiu para o trio de segundos classificados, a três pontos do Liverpool.

Callum Wilson, aos 56 minutos, de penálti, e aos 84, apontou os golos dos anfitriões - Dominic Calvert-Lewin, aos 90+1, reduziu –, que permitem ao Newcastle subir ao 11.º lugar, com os mesmos 11 pontos do Manchester City, que tem um encontro a menos.

O Southampton esteve mesmo a golear por 4-0 em casa do Aston Villa, mas permitiu recuperação até aos 4-3, com os dois últimos tentos sofridos já nos descontos.

No sábado, o Liverpool deu a volta ao West Ham, ganhando em casa por 2-1, com o tento decisivo apontado por Diogo Jota, aos 85 minutos.