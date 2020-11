Real Madrid com mais dois casos de covid-19: Hazard e Casemiro testaram positivo

O Real Madrid anunciou este sábado que Eden Hazard e Casemiro testaram positivo à covid-19 no última ronda de testes do plantel, realizada na manhã de sexta-feira.

O clube sublinha que "todos os restantes jogadores e corpo técnico, tal como os funcionários do clube que trabalham diretamente com eles, tiveram resultados negativos na mesma ronda de testes" e que já este sábado também deram negativo a novos testes, à exceção de Hazard e Casemiro.

Os dois jogadores serão assim baixa para o jogo desta jornada com o Valencia e não deverão também estar disponíveis para os encontros das seleções na próxima semana.

Além do belga e do brasileiro, o Real Madrid tem neste momento outro jogador a recuperar da covid-19, o central Eder Militão, ex-jogador do FC Porto.