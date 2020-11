Mundial de Clubes adiado para fevereiro de 2021

O Campeonato do Mundo de clubes de futebol, que estava agendado para dezembro, foi adiado para fevereiro de 2021, no Qatar, devido à indefinição provocada pela pandemia de covid-19 em algumas competições continentais, anunciou, esta terça-feira, a FIFA.

Entre as sete equipas que vão participar na prova, agendada para decorrer de 1 a 11 de fevereiro do próximo ano, apenas o campeão e representante europeu, Bayern de Munique, e o anfitrião Al-Duhail estão garantidos.

O quadro completo da prova só será conhecido no final de janeiro de 2021, uma vez que, por exemplo, o campeão sul-americano (CONMEBOL) só ficará decidido no final desse mês, com a decisão da Taça dos Libertadores, enquanto os representantes da CONCACAF (América do Norte, Central e Caraíbas) e da AFC (Ásia) serão conhecidos no final de dezembro deste ano.

Por outro lado, o Comité Executivo da FIFA decidiu adiar para 2022 os campeonatos do mundo de futebol feminino de sub-17 e sub-20, que estavam previstos para este ano. O Mundial de sub-17 vai decorrer na Índia, enquanto o de sub-20 será na Costa Rica.