O mantra de Klopp: “Sê uma pessoa gentil, porque é tens de ser um idiota?”

O calendário e as substituições

"Esta não é uma época normal: tem menos quatro semanas e com o mesmo número de jogos. Parece que o mundo mudou, mas há duas coisas que se mantiveram inalteradas: o calendário da Premier League e as três substituições [em Inglaterra, não se aderiu às cinco substituições]. A melhor solução são cinco substituições. E há coisas que temos de falar com os operadores. As pessoas têm de perceber os jogadores de futebol. 'Ah, ganham muito.' Eles ganham porque são especiais. Há atores que são brilhantes e que nunca serão o James Bond. Mas, como James Bond, ganhas mais dinheiro do que os outros. No futebol é a mesma coisa."

O título outra vez?

"Se ganhássemos novamente, seria um grande feito, honestamente. Se calhar ainda maior. É isso que eu adoro na Premier League: há muitos candidatos. O nosso arranque não foi mau e, sim, tivemos um jogo especial, com o Aston Villa [perderam 7-2]. Talvez precisássemos disso, usámos isso a nosso favor. No domingo jogamos com o Leicester [líder]. Vamos ver o que acontece".

O segredo

"Consegui juntar um grupo de pessoas muito bom. Eu gosto de ouvir, gosto de estar interessado. Sou bastante bom em deixar que essas pessoas cresçam. Isso não faz de mim um grande treinador, mas faz de mim o treinador que sou hoje. É esse o caminho, é o único caminho que conheço. Sou bom em poucas coisas; os homens e as mulheres que trabalham comigo são muito melhores do que eu e eu sou esperto o suficiente para ouvir os conselhos deles. Não é assim tão difícil criar um bom ambiente. É apenas bom senso. Respeita as pessoas com quem trabalhas, apoia-as o máximo que puderes. Sê uma boa pessoa. Porque é que tens de comportar-te como um idiota?"