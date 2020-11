Raúl Jiménez operado depois do choque de cabeça com David Luiz que o deixou inconsciente

O Wolverhampton revelou esta segunda-feira que Raúl Jiménez foi operado à cabeça no domingo à noite, após o choque violento com David Luiz no encontro da 10.ª jornada entre o Arsenal e os Wolves, que deixou o avançado mexicano inconsciente no relvado.

"O Raúl está confortável depois da operação da noite passada, feita num hospital de Londres", escreve o Wolverhampton num nota no seu site oficial.

O clube diz que o jogador já recebeu a visita da companheira, Daniela, e que agora "está a descansar". Vai manter-se em observação "nos próximos dias" enquanto inicia a sua recuperação.

O Wolverhampton aproveitou ainda para agradecer "à equipa médica do Arsenal e aos paramédicos do serviço nacional de saúde", bem como à equipa do hospital onde o ex-Benfica foi assistido e operado.