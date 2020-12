Portugal fecha 2020 como a quinta melhor seleção do ranking da FIFA

A Bélgica termina pelo terceiro ano consecutivo na liderança do ranking de futebol da FIFA, divulgado esta quinta-feira, no qual Portugal ocupa o quinto lugar, dois acima da posição que ocupava no final de 2019.

Atrás dos belgas (1.780 pontos), a fechar o top 5 na última atualização de 2020, seguem França (1.755), Brasil (1.743), Inglaterra (1.670) e Portugal (1.662).

A segunda metade da lista dos 10 primeiros classificados, sem qualquer alteração em relação ao anterior ‘ranking’, é ocupada por Espanha (1.645), Argentina (1.642), Uruguai (1.639), México (1.632) e Itália (1.625).

Depois de um ano em que se disputaram apenas 352 jogos, o número mais baixo desde 1987, devido à pandemia da covid-19, e substancialmente inferior aos 1.082 jogos de 2019, pertence à Hungria a maior progressão. Os húngaros subiram 12 lugares de 2019 para 2020, da 52.ª para a 40.ª posição.

Na classificação hoje divulgada não há alterações significativas em relação ao último mês, sendo preciso avançar até ao 58.º lugar para assinalar a subida de uma posição do Qatar.

A última atualização de 2020 do ranking da FIFA:

1. (1) Bélgica, 1.780.

2. (2) França, 1.755.

3. (3) Brasil, 1.743.

4. (4) Inglaterra, 1.670.

5. (5) Portugal, 1.662.

6. (6) Espanha, 1.645.

7. (7) Argentina, 1.642.

8. (8) Uruguai, 1.639.

9. (9) México, 1.632.

10. (10) Itália, 1625.

(…)

38. (38) Coreia do Sul, 1.465.

50. (50) Camarões, 1.428.

81. (81) Cabo Verde, 1.306.

97. (97) Bahrain, 1.238.

106. (106) Moçambique, 1.185.

120. (120) Guiné-Bissau, 1.146.

125. (125) Angola, 1.134.

182. (182) Macau, 922.

187. (187) São Tomé e Príncipe, 914.

197. (197) Timor-Leste, 879.