Cristiano Ronaldo, Messi e Lewandowski: este é o trio finalista do prémio The Best

Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski e Lionel Messi: este é o trio que vai disputar o prémio The Best da FIFA, para o melhor do mundo em 2020. Os finalistas foram conhecidos esta sexta-feira.

É a quinta vez consecutiva que Cristiano Ronaldo é nomeado para o prémio da FIFA, desde que este adotou a designação de The Best, vencendo em 2016 e 2017. Há um ano, foi Lionel Messi a levar o prémio, à frente do central Virgil van Dijk (Liverpool) e do português.

No que diz respeito ao prémio de guarda-redes do ano, os nomeados são Jan Oblak (At. Madrid), Alisson Becker (Liverpool) e Manuel Neuer (Bayern Munique), enquanto os finalistas para o prémio de treinador do ano são Jurgen Klopp (Liverpool), Hansi Flick (Bayern Munique) e Marcelo Bielsa (Leeds).

Do lado feminino, as nomeadas a melhor jogadora do ano são Wendie Renard (Lyon), Lucy Bronze (Lyon) e Pernille Harder (Wolfsburgo/Chelsea).

Para treinador do ano estão nomeados Jean-Luc Vasseur (Lyon), Sarina Wiegman (Holanda) e Emma Hayes (Chelsea).

Os finalistas para o Prémio Puskas, de melhor golo de 2020 são Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Heung-min Son (Tottenham) e Luis Suárez (Barcelona/At. Madrid).

Os prémios serão entregues na próxima quinta-feira, dia 17, numa cerimónia exclusivamente virtual, a partir da sede da FIFA, em Zurique.

Estes são os golos finalistas ao prémio Puskas: