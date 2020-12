Ronaldo bisa na vitória da Juventus

Cristiano Ronaldo ajudou hoje a Juventus a vencer na visita ao Génova, por 3-1, na Série A italiana de futebol, com o avançado português, que cumpriu o 100.º jogo pela 'Juve', a marcar dois golos de grande penalidade.

Num jogo que parecia ‘bloqueado’, a equipa de Turim apenas conseguiu chegar ao primeiro golo aos 57 minutos, pelo argentino Paulo Dybala, mas Sturaro empatou para o Génova quase de imediato, aos 61.

Depois do empate, a Juventus continuou com dificuldades para bater o guarda-redes Mattia Perín e só da marca dos 11 metros conseguiu resolver o jogo, com Cristiano Ronaldo eficaz aos 78 e 89 minutos.

No primeiro, a grande penalidade foi assinalada a castigar falta sobre Quadrado e no segundo do guarda-redes Perín sobre Morata, com Ronaldo a descansar a sua equipa e a igualar Ibrahimovic na liderança dos melhores marcadores, ambos com 10 golos.

O avançado sueco está lesionado e é hoje baixa no jogo em que o AC Milan recebe o Parma e pode reforçar a liderança na Série A.

Já a Juventus ocupa o quarto lugar, em igualdade de pontos com o Nápoles (3.º), enquanto na segunda posição segue o Inter de Milão. Os napolitanos venceram hoje a Sampdoria (2-1) e os interistas triunfaram em casa do Cagliari (3-1).

Mais cedo, a Roma, de Paulo Fonseca, goleou fora o Bolonha, fixando o resultado de 5-1 ainda na primeira parte.

A Roma não marcava cinco golos na primeira parte de um jogo da Serie A desde 1931. Só o tinha feito duas vezes na sua história: contra o Livorno, em maio de 1931, e contra o Pádua, em julho de 1930.