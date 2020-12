A gala dos prémios The Best, ao minuto: Lewandowski contra Messi e Ronaldo

17h45: Muito boa tarde e bem-vindos a mais uma edição de entrega de uma catrefada de prémios individuais para se elevar quem supostamente é o melhor a praticar uma modalidade em que nada se consegue sozinho. Desta feita é a quinta edição do The Best, que pertencem à FIFA, foram a resposta da entidade para a Bola de Ouro da revista "France Football" e assim ficou o mundo entregue a mais uma discussão de grande importância, sobre qual dos grandes prémios será verdadeiramente o prémio dos prémios.

Mas pronto, isso já são devaneios. Sem divagações, há quatro prémios que serão entregues durante esta gala que também padece do tempo que vivemos e será realizada 100% online: Melhor Jogador, Melhor Jogadora, Melhor Treinador e Melhor Treinadora. Em cada uma das paritárias distinções existem três finalistas, que abaixo listamos. Entre eles está, pois claro, o português Cristiano Ronaldo que vai tentar conquistar a distinção pela terceira vez na carreira.

Nomeados para Melhor Jogador:

Cristiano Ronaldo (Juventus/Portugal)

Robert Lewandowski (Bayern Munique/Polónia)

Lionel Messi (Barcelona/Argentina)

Nomeadas para Melhor Jogadora:

Lucy Bronze (Lyon/Manchester City/Inglaterra)

Pernille Harder (Wolfsburgo/Chelsea/Dinamarca)

Wendie Renard (Lyon/França)

Nomeados para Melhor Treinador:

Marcelo Bielsa (Leeds United)

Hans-Dieter Flick (Bayern Munique)

Jürgen Klopp (Liverpool)

Nomeadas para Melhor Treinadora:

Emma Hayes (Chelsea)

Jean-Luc Vasseur (Lyon)

Sarina Wiegman (Holanda)