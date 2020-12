Covid-19 adia mais um jogo na Premier League: desta vez foi o Tottenham - Fulham

O Tottenham de José Mourinho deveria fazer esta quarta-feira o seu último jogo de 2020 mas o embate com o Fulham foi adiado, depois da equipa onde joga o português Ivan Cavaleiro ter informado a Premier League de um surto de covid-19 no plantel. O adiamento acontece a apenas três horas do encontro, marcado para as 18h.

Este é o segundo adiamento na Premier League em apenas dois dias. Na segunda-feira, o Manchester City revelou ter vários positivos no plantel e staff, que fizeram com que o jogo com o Everton não se realizasse. Já em inícios de dezembro, o jogo entre Aston Villa e Newcastle também não aconteceu devido a casos de covid-19 no plantel da equipa do norte de Inglaterra.

Já durante esta tarde, José Mourinho havia publicado um vídeo na sua página social onde revelava que a sua equipa esperava por notícias sobre a realização ou não do jogo. Pouco tempo depois, confirmava-se o adiamento da partida com o Fulham. Na última terça-feira, a Premier League anunciou 18 novos casos de covid-19 nos clubes da liga inglesa.