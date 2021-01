Palmeiras de Abel Ferreira goleia River e está quase na final da Libertadores

O Palmeiras, comandado pelo treinador português Abel Ferreira, deu na terça-feira um passo de gigante rumo à final da Taça Libertadores em futebol, ao bater fora o River Plate por 3-0, na primeira mão das meias-finais.

Em Avellaneda, casa empresta-a dos 'milionários', Rony (27 minutos), Luiz Adriano (47) e Matias Viña (62) apontaram os tentos do 'verdão', que procura o segundo título, depois do arrebatado em 1999, e a quinta final, repetindo também 1961, 1968 e 2000.

Os argentinos até começaram melhor e criaram as primeiras oportunidades, mas, aos 27 minutos, uma falha do guarda-redes Armani, um deficiente corte com os pés, deixou a bola para o remate colocado de Rony de pé direito, que deu vantagem aos brasileiros.

Em desvantagem, o River Plate, finalista vencido face ao Flamengo de Jorge Jesus em 2019 e vencedor da prova pela quarta vez em 2018, 'desapareceu' do jogo, que passou a ser controlado pelos brasileiros, mesmo com alguns 'sustos' pelo meio.

River reduzido a 10 jogadores

Nacho Fernández ainda ameaçou o empate, num livre à barra, aos 44 minutos, mas, no início da segunda parte, aos 47, Luiz Adriano fez o que quis de Rojas e correu isolado para a baliza do River, batendo sem problemas o desamparado Armani.

Aos 60 minutos, o 'onze' de Marcelo Gallardo ficou reduzido a 10 unidades, depois de uma agressão de Carrascal, de 'cabeça perdida', e, na sequência do respetivo livre, aos 62, o uruguaio Viña faturou de cabeça, servido por Gustavo Scarpa.

Na última meia hora, e mesmo com 10, o River tentou reduzir a desvantagem, mas, em contra-ataque, foi o Palmeiras que esteve mais perto do quarto, nomeadamente por Gabriel Menino, aos 85 minutos, e num falhanço escandaloso de Rafael Veiga, aos 86.

O encontro da segunda mão das meias-finais realiza-se na terça-feira, no Allianz Parque, em São Paulo, onde o conjunto de Abel Ferreira até pode chegar à final do Maracanã, no Rio de Janeiro, em 30 de janeiro, perdendo por dois golos.

A primeira mão das meias-finais completa-se hoje, com mais um confronto entre argentinos e brasileiros, no La Bombonera, em Buenos Aires, onde o Boca Juniors recebe o Santos.

Abel Ferreira cauteloso: "É ida e volta"

No final da partida, Abel Ferreira lembrou que ainda há um segundo jogo para disputar. "Disse aos jogadores, antes do jogo: independentemente do resultado, este jogo tem duas mãos, como chamamos na Europa. É ida e volta. Vamos continuar focados. Como nós fizemos aqui três, é possível o River ir a nossa casa e fazer também três [golos], temos é de estar preparados e alerta", afirmou o técnico luso, na conferência de imprensa.

"Não gosto de falar da parte individual. Disse que contávamos com todos. Não olhamos a idades, a nossa estrela é a equipa. Não jogamos em função de um. Treino todos da mesma maneira, não diferencio. Todos precisam de estar preparados", disse Abel Ferreira, em resposta à ausência de última hora de Luan, rendido por Alan Empereur.

"Fomos fiéis aos nossos princípios", rematou.