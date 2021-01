Ainda há primeiras vezes para Messi. Como ser expulso pelo Barcelona por “uso de força excessiva”

São os últimos momentos do prolongamento, o Athletic Bilbao está na frente, 3-2 no marcador e o Barcelona tenta desesperadamente marcar para levar uma final da Supertaça que chegou a parecer ganha (os catalães venciam por 2-1 até ao último minuto do tempo regulamentar) às grande penalidades. Messi conduz a bola, ao seu lado está uma pulga chamada não Messi mas sim Asier Villalibre, basco nascido na Guernica que Picasso destruída pintou, 23 anos e barba farta, que já estava na história do jogo porque dele tinha sido o empate do Athletic.

Messi tenta o passe a abrir para a esquerda, há um encosto, um encontrão, coisas aparentemente normais no jogo, e já com a bola no colega há novo encontro e Messi não vai de modas e dá um safanão na cabeça de Villalibre.

O lance passa despercebido ao árbitro, mas não ao VAR, o árbitro ainda se engana e mostra o vermelho primeiro a Jordi Alba, talvez confundido pela pequena estatura e pela barba de ambos, mas logo o erro é desfeito e Messi sai, cabeça baixa, para os balneários do estádio La Cartuja, um elefante branco sevilhano com pouco uso mas habituado a ver história. Viu, por exemplo, Michael Johnson a bater o recorde do Mundo dos 400m nos Mundiais de atletismo de 1999. Ou Jorge Costa a levantar a primeira Taça UEFA do FC Porto, em 2003. Ou, agora, a primeira expulsão de Messi em mais de 15 anos do argentino no Barcelona.

CRISTINA QUICLER/Getty

Em 753 jogos oficiais pelo Barcelona, nunca Messi havia visto o cartão vermelho, mas até para extraterrestres de 33 anos há ainda primeiras vezes. Até domingo, Messi só tinha sido expulso por duas vezes e sempre com a camisola da Argentina vestida. A primeira vez, em 2005, na sua estreia pela seleção principal, frente à Hungria. Mais recentemente foi expulso no jogo de atribuição do 3.º lugar da Copa América de 2019, contra o Chile.

No final do jogo, Ronald Koeman saiu em defesa do seu jogador, numa crítica implícita à atuação do árbitro Gil Manzano. “Foi derrubado não sei quantas vezes, as vezes que o impediram de driblar. Ele com tantos anos de futebol sabe quando o deixam jogar ou não”, frisou o treinador do Barcelona.

Caso a ação de Messi seja considerada conduta perigosa, o argentino pode incorrer numa suspensão de quatro a 12 jogos, conforme se pode ler no artigo 98 do código disciplinar da Liga espanhola. No entanto, segundo o jornal “Sport”, tal não deverá acontecer já que o juiz do encontro não usou a palavra “agressão” no relatório, mas sim que Messi “atingiu um adversário” com “uso de força excessiva”, pelo que deverá ser sancionado com dois jogos.