Lampard deve deixar o Chelsea nas próximas horas. Thomas Tuchel pode ser o substituto

Em campo, como jogador, foi um dos melhores da sua geração. No entanto, enquanto treinador do clube que o fez famoso, Frank Lampard não tem tido dias fáceis. Segundo a imprensa britânica, o fim da aventura no comando técnico do Chelsea está a aproximar-se e deve acontecer já hoje.

Segundo o “The Telegraph”, os jogadores do Chelsea receberam ordens para faltarem ao treino matinal e comparecerem no centro de treinos dos Blues apenas durante a tarde. O clube está em nono lugar na Premier League, a 11 pontos do líder, o Manchester United.

Nas competições europeias, a vida tem corrido melhor a Lampard e ao Chelsea, com o clube qualificado para os oitavos de final. A equipa londrina vai defrontar o Atlético de Madrid. Em Inglaterra, para além da Premier League, o clube tem hipótese de vencer a Taça de Inglaterra, uma vez que se qualificou para os oitavos de final da competição.

De acordo com o “Daily Mail”, o alemão Thomas Tuchel, ex-PSG, pode ser o senhor que se segue no comando técnico do Chelsea.