Liga dos Campeões júnior: FC Porto vai à Ucrânia e Benfica vai à República Checa

É uma Youth League diferente, devido à pandemia de covid-19, mas é, ainda assim, a prova onde se encontram as melhores equipas jovens da Europa, incluindo FC Porto e Benfica, que souberam esta quarta-feira quem irão defrontar nos 32 avos de final.

Os sub-19 do FC Porto vão à Ucrânia defrontar o Shakhtar Donetsk, equipa que, curiosamente, é orientada pelo treinador português Fernando Valente, enquanto o Benfica vai à República Checa disputar a passagem à próxima eliminatória com o Sparta de Praga.

Os jogos, a uma mão, estão marcados para os dias 2 e 3 de março, em horário ainda a confirmar pela UEFA.

Recorde-se que o Benfica é finalista vencido da prova - perdeu na final da época passada com o Real Madrid, que vai defrontar agora o Manchester United.

O sorteio

Olympiacos (GRE) vs Manchester City (ING)

Internazionale Milano (ITA) vs Bayern München (ALE)

Sevilla (ESP) vs Paris Saint-Germain (FRA)

Shakhtar Donetsk (UCR) vs Porto (POR)

Ajax (HOL) vs Krasnodar (RUS)

Manchester United (ING) vs Real Madrid (ESP, campeão)

İstanbul Başakşehir (TUR) vs Club Brugge (BEL)

Atalanta (ITA) vs RB Leipzig (ALE)

Zenit (RUS) vs Rennes (FRA)

Juventus (ITA) vs Borussia Dortmund (ALE)

Midtjylland (DIN) vs Atlético de Madrid (ESP)

Chelsea (ING) vs Salzburg (AUS)

Liverpool (ING) vs Marseille (FRA)

Dynamo Kyiv (UCR) vs Barcelona (ESP)

Lokomotiv Moskva (RUS) vs Ferencváros (HUN)

Borussia Mönchengladbach (ALE) vs Lazio (ITA)

Górnik Zabrze (POL) vs PAOK (GRE)

Olimpija Ljubljana (ESL) vs Celta de Vigo (ESP)

APOEL (CHI) vs Viitorul (ROM)

Apolonia (ALB) vs Győr (HUN)

Dinamo Zagreb (CRO) vs Rosenborg (NOR)

Hammarby (SUE) vs Waterford (IRL)

Galatasaray (TUR) vs AZ Alkmaar (HOL)

Rangers (ESC) vs Köln (ALE)

Angers (FRA) vs Crvena zvezda (SER)

Genk (BEL) vs Žilina (ESLQ)

Sparta Praha (RCHE) vs Benfica (POR)

Basel (SUI) vs Odense (DEN)

Sheriff Tiraspol (MOL) vs Kairat Almaty (CAZ)

Chertanovo (RUS) vs Maccabi Haifa (ISR)

Dinamo Minsk (BLR) vs Ludogorets (BUL)

Shkëndija (MAC) vs Gabala (AZE)