Rafael Leão tem um alter ego: chama-se Way45 e é um rapper

Uma rápida pesquisa no YouTube e no Spotify resulta no nome Way 45 e no álbum "Beginning"; o rosto do artista é inconfundível.

Rafael Leão, ex-avançado do Sporting, agora no AC Milan, enveredou por uma segunda carreira lança, esta sexta-feira, o seu primeiro trabalho como músico. Na capa do álbum, que é lançado nos serviços streaming a partir das 21h, o futebolista surge vestido com um hoodie que lhe tapa o rosto, entre dois carros aparentemente de grande cilindrada.

Refira-se que, em setembro de 2020, Leão/Way 45, participou no single "Longe", dos BGang.