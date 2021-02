Agora com 36 anos, mais um dia habitual para Ronaldo: um golo e vitória da Juventus (com a Roma de Paulo Fonseca)

Um dia depois de completar 36 anos, Cristiano Ronaldo voltou a fazer o que sempre fez, com 35, 34, 33, e por aí fora: marcar. O avançado marcou o golo que abriu o caminho da vitória da Juventus sobre a Roma, esta noite, na 21.ª jornada da Serie A.

Logo aos 13', a passe de Morata, Ronaldo recebeu a bola à entrada da área e rematou para golo, com um gesto que pareceu fácil, de tão eficaz que foi para ultrapassar o guardião Pau López.

O 16.º golo de Cristiano na prova faz dele o melhor marcador da Serie A, com mais dois tentos do que Lukaku, do Inter, e Immobile, da Lazio.

Apesar da boa réplica da Roma de Paulo Fonseca, os visitantes nunca conseguiram marcar, e foi mesmo a Juventus a aumentar a vantagem, já na 2.ª parte. Aos 69', Kulusevski cruzou para a área, para Ronaldo, e Ibañez, no caminho da bola, acabou por introduzi-la na própria baliza.

Com esta vitória, a Juventus ascende ao 3.º lugar da Serie A, com 42 pontos, suplantando precisamente a Roma, que tem 40. O Inter lidera a prova, com 47 pontos em 21 jogos, mais um do que o AC Milan, que ainda não disputou a 21.ª jornada.