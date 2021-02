Tottenham de Mourinho de volta às vitórias

O Tottenham, treinado pelo português José Mourinho, regressou hoje às vitórias, ao vencer por 2-0 na receção ao West Bromwich, em jogo da 23.ª jornada da Liga inglesa de futebol.

Depois de três derrotas seguidas, na segunda vez que o técnico luso somou três desaires consecutivos, nos quatro campeonatos em que trabalhou, os 'spurs' impuseram-se aos 'aflitos' West Bromwich.

Harry Kane, que regressou após lesão, voltou a assinar um golo para o Tottenham, que ficou em 'branco' nos últimos dois jogos, aos 54 minutos, após passe de Hojbjerg, tendo o sul-coreano Heung-min Son marcado o segundo, quatro minutos depois, no culminar de um contra-ataque conduzido por Lucas Moura.

Com este triunfo, o terceiro nos últimos 11 jogos, a formação londrina, com um encontro em atraso, subiu provisoriamente ao sétimo lugar, com os mesmos 36 pontos do Chelsea, que hoje visita o lanterna-vermelha Sheffield United, menos 11 do que o líder Manchester City.

Os 'citizens', que também têm menos um jogo, visitam hoje o campeão inglês Liverpool, que ocupa o quarto lugar, com 40.