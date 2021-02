Amazon Prime prepara série "All or Nothing" sobre a Juventus

A série documental "All or Nothing" da Amazon Prime Video, que explora os bastidores do futebol, terá uma nova temporada centrada no clube italiano Juventus. Vai seguir equipa ao longo da atual temporada de 2020/2021.

Segundo o serviço de streaming, "All or Nothing: Juventus" será "uma viagem aos bastidores do ilustre e icónico clube de futebol durante uma temporada crucial, acompanhando todos os eventos chave, incluindo a chegada do novo Head Coach, Andrea Pirlo".



Além das instalações da Juventus, do Allianz Stadium ao centro de treinos, a série terá ainda um foco "nas características únicas do Clube Bianconero [“branco e preto”] e na sua identidade; profundamente enraízado na cultura e história Italiana". É uma oportunidade única de dar "aos fãs um acesso único aos jogadores, à equipa e aos gestores".

" All or Nothing: Juventus" será lançado exclusivamente no Prime Video já este ano, juntando-se às duas séries "All or Nothing" já disponíveis: "All or Nothing: Manchester City" e "All or Nothing: Tottenham Hotspur".