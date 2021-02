Gareth Bale apareceu e o Tottenham de Mourinho goleou

O Tottenham, orientado pelo português José Mourinho, regressou este domingo às vitórias na liga inglesa de futebol, após dois desaires consecutivos, impondo-se por 4-0 ao Burnley, em jogo da 26.ª jornada.

A jogar em casa, o Tottenham voltou a repetir o resultado conseguido na quarta-feira frente aos austríacos do Wolfsberger, que lhe garantiu um lugar nos ‘oitavos’ de Liga Europa.

Um ‘bis’ de Gareth Bale, que abriu e fechou a contagem, aos dois e 55 minutos, respetivamente, e golos de Harry Kane (15), a passe do galês, e Lucas (31), garantiram o triunfo da formação londrina, que somou a segunda vitória nos últimos oito encontros nas competições internas.

A equipa de José Mourinho subiu ao oitavo lugar da liga inglesa, com 39 pontos, a um ponto do Everton, que tem dois jogos a menos, e do Liverpool, que ainda hoje defronta o Sheffield United.