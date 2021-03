Ex-presidente do Barcelona detido pela polícia catalã

Josep Maria Bartomeu foi detido na manhã desta segunda-feira pela polícia catalã, no seguimento de buscas nas instalações do Barcelona relacionados com o caso Barçagate - uma alegada campanha de difamação contra jogadores do clubes e candidatos presidenciais, feita por uma consultora externa contratada pelo antigo presidente do Barcelona.

Além de Bartomeu, que cessou funções em outubro passado, os meios de comunicação espanhóis, entre os quais o "El País", noticiam que também foram detidos Jaume Masferrer, assessor do ex-presidente, Óscar Grau, CEO do Barcelona e Román Gómez Punti, homem forte dos serviços jurídicos, ambos nas instalações do clube.

O caso remonta a fevereiro de 2020, quando uma investigação da "Cadena Ser" reportou que Josep Maria Bartomeu contratara a I3 Ventures, uma empresa de consultoria externa, para melhorar as suas perceção e imagem públicas.

A empresa, contudo, tinha ligações a várias contas de redes sociais que publicavam e partilhavam mensagens contra jogadores do Barcelona, candidatos à presidência do clube ou opositores vocais de Bartomeu.