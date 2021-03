Zlatan fez 60km em cima de uma moto à boleia de um fã para chegar a tempo de apresentar o festival de Sanremo (com vídeo)

Nem toda a gente precisava de saber isto, mas o grande Zlatan Ibrahimovic decidiu aceitar um convite para apresentar o popularíssimo festival de variedades de San Remo. E, chegado o dia viajar para Sanremo, de subir ao palco, pegar no microfone e entreter a audiência, impecavelmente vestido e com o cabelo diligentemente repuxado - e já depois do jogo AC Milan - Udinese e do treino matutino com os companheiros - Zlatan deparou-se com um problema incontornável: o trânsito.

Teve então de tomar uma decisão: "Depois de três horas sentado no carro, disse ao motorista que tinha de sair dali. Parei um motociclista que passava por nós e perguntei-lhe se podia levar-me a Sanremo". Podia ser bravata, mas não: aconteceu mesmo, Zlatan apanhou boleia de um adepto e fez-se à estrada em cima de uma moto para chegar a tempo. Há um vídeo que o confirma. "Felizmente ele era adepto do Milan. Fizemos 60 km de mota, estava muito frio, e quando chegámos ele disse: Foi a minha primeira vez na autoestrada...".