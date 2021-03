Mais um título para Abel Ferreira: Palmeiras vence Taça do Brasil

É mais um título para Abel Ferreira: o Palmeiras conquistou este domingo a Taça do Brasil, ao derrotar na 2.ª mão da final o Grémio, por 2-0. Na 1.ª mão, o "Verdão" também tinha saído vencedor, por 1-0.

Este é o segundo título do treinador português no Palmeiras, depois da conquista da Libertadores. Recorde-se que Abel Ferreira chegou ao Brasil em outubro de 2020, já com a época a decorrer.

A jogar em casa, o Palmeiras superiorizou-se com um golo de Wesley e outro de Gabriel Menino.

Esta é a quarta Taça do Brasil conquistada pelo Palmeiras e Abel é o primeiro treinador estrangeiro a ganhar a prova.