O Rangers é o novo campeão escocês, 10 anos depois

O Rangers sagrou-se este domingo campeão escocês, mesmo sem jogar: o 2.º classificado, o Celtic, empatou com o Dundee (0-0), entregando assim o título ao rival.

O Celtic era campeão há nove épocas consecutivas, pelo que o feito da equipa de Steven Gerrard, que lidera o Rangers há três épocas, é ainda mais notável: tem atualmente 20 pontos de vantagem sobre o 2.º classificado.

No sábado, o Rangers venceu o St. Mirren por 3-0 (provocando muita festa dos adeptos junto ao estádio, com Gerrard e alguns jogadores a responderem pelas janelas), adiantando-se ainda mais na liderança e, agora, venceu mesmo o título, com seis jornadas ainda por disputar.

Este é o 55.º título da história do Rangers, que, curiosamente, defronta o Celtic na próxima jornada do campeonato. A equipa de Steven Gerrard está também nos oitavos de final da Liga Europa, onde irá defrontar o Slávia de Praga.