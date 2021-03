Gabigol descoberto debaixo de uma mesa em rusga a casino. Quem o apanhou em vídeo? Alexandre Frota, ex-ator e agora deputado

O jogador do Flamengo Gabriel Barbosa foi apanhado numa rusga a um casino clandestino em São Paulo, no Brasil. A polícia entrou no estabelecimento ilegal e terá encontrado duas centenas de pessoas que, segundo os meios brasileiros, estavam a desrespeitar as normas de segurança do estado que impede ajuntamentos face à covid-19.

Entre essas duzentas pessoas estava Gabigol, encontrado debaixo de uma mesa do casino; questionado sobre a presença do craque brasileiro, anteriormente treinado por Jorge Jesus, o delegado da polícia garante que não fará distinções. "Eu não decido quem vai ser alvo da nossa repreensão. Para mim, todos são iguais".

O momento da rusga foi divulgado num vídeo da autoria de Alexandre Frota, ex-ator brasileiro que hoje veste a pele de deputado federal por São Paulo.