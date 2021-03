Abel Ferreira: “A minha mulher dizia que não queria o Benfica e eu queria mesmo que saísse o Benfica. Nós íamos ‘matá-los’ em casa”

As férias em Portugal

“Sou uma pessoa de contacto, gosto de abraçar, de beijar. Tenho passado os dias de uma forma muito simples, desde apreciar um café, um almoço com a família, uma caminhada pelo jardim, a pôr a conversa em dia. Vou chegar mais gordinho ao Brasil, porque estou a comer muito pão. Aqui [em Portugal] como muito. Também gosto de beber um bom vinho maduro português. ”

A mulher

“Tenho 42 anos e estou com a minha mulher desde os 18 anos, é muito. Ela é uma das minhas conselheiras: às vezes tenho dúvidas e ouço o que ela me diz, porque as mulheres têm uma sensibilidade diferente e ajudam-nos a ver as coisas noutra perspectiva. Estamos juntos há muito tempo, entendemo-nos só com um olhar.”

O Brasil em confinamento

“A Netflix é a forma mais simples que tenho de conhecer o Brasil. Vi aquele documentário que mostra como o Lula foi destituído e dá para entender como funciona a política e o país. Também há aquele documentário sobre o Pelé, que é um exemplo de como funciona o futebol brasileiro. Quando comecei a carreira de futebolista, adorava ouvir música brasileira: Banda Eva, Mamonas Assassinas, Caetano Veloso, Roberto Carlos. Deus abençoou o Brasil com quase tudo. E, depois, a minha referência: o Ayrton Senna.”

O videojogo

“Ainda hoje, utilizo o Football Manager para ver as características dos jogadores que o Palmeiras me propõe. Vejo jogadores, vejo como é que o jogo os descreve na parte mental, técnica e física: o nível de conhecimento e informação é muito real. É uma das fontes onde eu tiro os dados de que necessito. Eu quando era jogador não gostava de treinar equipas de topo. Posso ser campeão ao meu nível: treinar o Penafiel e não descer de divisão.”

O PAOK - Benfica

“Antes do sorteio, a minha mulher dizia que não queria nada que saísse o Benfica e eu queria mesmo que saísse o Benfica, porque íamos apanhá-los ainda em início de processo, ainda estariam a aprender e nós íamos ‘matá-los’ em casa, porque já estávamos mais à frente. Se fosse olhar só para a qualidade dos jogadores, tínhamos perdido fácil. Mas coletivamente estávamos melhor”.

Mourinho

“Quando casei, levei três livros do Mourinho debaixo do braço. A minha mulher perguntou-me o que é que eu ia fazer com os livros. 'Não vai haver tempo para estudar ou ler', disse ela.