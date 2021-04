Diakhaby ouviu um alegado insulto racista no Cádiz-Valência, saiu de campo e a equipa acompanhou-o. Mas, depois, o jogo continuou

"A equipa reuniu-se e decidiu voltar ao campo, para lutar por este emblema, embora se mantenha firme na condenação de qualquer ato de racismo, em todas as suas formas.”

Ainda o Cádiz-Valência não terminara e os Twitter dos visitantes escreveu esta mensagem, publicou-a e assinalou-a, com o garrafal possível da dita rede social, com um reforço: "NÃO AO RACISMO". O jogo estava a acontecer, mas sem um jogador em campo, Mouctar Diakhaby.

Ele é francês, tem a pele negra e este domingo, durante a primeira parte do Cádiz-Valência, pegou-se com Juan Cala, espanhol e branco de pele. Houve uma espécie de escaramuça, uma discussão acesa que fez Diakhaby abandonar o relvado por, alegadamente, Cala lhe ter dirigido palavras racistas.

Primeiro, os restantes jogadores do Valência também saíram de campo, acompanhando o francês. Os futebolistas do Cádiz fizeram o mesmo. Depois, todos regressariam salvo Diakhaby, que minutos volvidos estava a assistir ao jogo na bancada do estádio Ramón Carranza.

No imediato e sem oportunidade de serem ouvidas explicações, a alegada vítima de racismo, portanto, era a única pessoa prejudicada em termos práticos. Ao intervalo, Juan Cala também seria substituído e o Valência escreveu outra mensagem nas redes sociais: "O jogador, que recebeu um insulto racista, pediu aos seus companheiros para regressarem ao campo e lutarem".

ROMAN RIOS/Lusa

No final, consumada a derrota (1-2) do Valência, o capitão Juan Gayá explicou na flash-interview o retorno da equipa ao campo: "O Diakhaby disse-nos que o Cala lhe disse um insulto racista. Voltámos ao campo porque eles nos podiam tirar os três pontos e o nosso companheiro autorizou-nos a sair. Caso contrário, não o teríamos feito. O Diakhaby está magoado, não vou dizer aqui o insulto".

Gayá não disse, também, quem são os "eles".

Juan Cala negou ter proferido qualquer insulto racista quando chegou ao balneário, ao intervalo, e foi questionado sobre o episódio, noticiou a rádio "Cadena Cope".

Ainda a partida não tinha acabado e o diário "As", citando o seu analista de arbitragem, Iturralde González, informava que, de acordo com os regulamentos da La Liga, a partida só pode ser suspensa devido a insultos racistas caso o árbitro, de facto, os ouça.

Nos últimos quatro meses, este é o terceiro episódio com semelhantes moldes mediáticos a acontecer no futebol europeu: em março, num jogo da Liga Europa, Glen Kamara, do Glasgow Rangers, queixou-se de ter sido alvo de um insulto racista de Ondrej Kudela, do Slavia de Praga; em dezembro, Pierre Webó, adjunto do Istambul Basaksehir, acusou o árbitro romeno Sebastian Coltescu de lhe dirigir palavras racistas durante o encontro com o Paris Saint-Germain, da Liga dos Campeões.