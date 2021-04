Covid-19. Todo o plantel do Hertha Berlim obrigado a quarentena de 14 dias

A equipa do Hertha Berlim, 15.ª classificada Liga alemã de futebol, e elementos da direção vão cumprir uma quarentena de 14 dias, devido a vários casos positivos para o novo coronavírus, anunciou esta sexta-feira o clube.

A seis jornadas do final da Bundesliga, o Hertha, a lutar pela manutenção, deverá, ao abrigo do protocolo de saúde, solicitar o adiamento dos jogos com o Mainz, o Friburgo e o Schalke 04.

Na quinta-feira, o clube anunciou que a equipa iria ficar isolada nas próximas duas semanas devido ao aparecimento de três casos positivos para o novo coronavírus, entre os quais o técnico Pál Dardai e dois jogadores.

O aparecimento de um quarto caso, hoje, em mais um jogador do plantel, levou à decisão de colocar toda a equipa em quarentena.

