Superliga Europeia. "Nojo", "ganância", "escândalo" que trai a memória do clube: Neville e Alex Ferguson atiram-se ao United

O antigo – lendário – treinador do Manchester United disse que a opção pela Superliga Europeia, o projeto de juntar os clubes ricos do continente numa competição à parte, será “um afastamento de 70 anos de história do futebol” e que “os adeptos gostam da Liga dos Campeões” tal como ela está.

A iniciativa, que tem sido discutida há já bastante tempo, dá mostras de querer andar para a frente. O Manchester United, clube indissociável do treinador escocês, que o levou à glória europeia duas vezes, é um dos interessados em criar uma competição que rivaliza com a Liga dos Campeões.

“A conversa sobre a Super Liga é um afastamento de 70 anos de futebol europeu entre clubes. Tanto como jogador do Dunfermline nos anos 60 como enquanto treinador do Aberdeen, quando ganhámos a Taça das Taças, para um pequeno clube da Escócia era como escalar o Monte Evereste,” disse Ferguson à “Reuters”.

“No meu tempo, no United, jogámos quatro finais da Liga dos Campeões e foram sempre noites muito especiais,” acrescenta o antigo técnico. Falando antes de ser confirmado o envolvimento do Manchester United no projeto, Sir Alex parecia querer alimentar a esperança de que o seu clube do coração se mantivesse fora do grupo milionário. “Não tenho a certeza de que o United esteja envolvido nisto, não tenho nada a vez com o processo de tomada de decisões.”

Um dos famosos pupilos de Ferguson, Gary Neville, antigo capitão do Manchester United, aproveitou o facto de estar de serviço como comentador da Sky Sports durante o jogo que opôs os Red Devils ao Burnley, para tecer algumas críticas. “Penso que fazer propostas dessas no meio da pandemia, no meio de uma crise económica, é um escândalo absoluto,” disse o mais velho dos irmãos Neville.

“O United e os outros seis “grandes” da Premier League que subscreveram o projeto, contra o resto da liga, deviam ter vergonha. Não consigo concentrar-me no jogo. Deviam tirar pontos a essas seis equipas inglesas que aderiram,” disse o antigo capitão dos Red Devils.

De entre os clubes ingleses, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal e Tottenham assinaram cartas a declarar a sua intenção de participarem no novo projeto. Os outros clubes europeus incluem Barcelona, Real Madrid, AC Milan, Inter de Milão, entre outros. O “Daily Mail” refere que isso significaria o fim da competição doméstica e continental tal como a conhecemos.

A própria UEFA já avisou que tomará medidas, incluindo o recurso aos tribunais, contra o “projeto cínico”. Depois de sugerir que tirem pontos aos clubes aderentes, Gary Neville foi mais longe e sugeriu que lhes sejam retirados títulos conquistados. “Sou adepto do Manchester United há 40 anos e estou absolutamente enojado. Estou enojado com o Manchester United e com o Liverpool, principalmente.”

Neville prossegue, lembrando as origens do clube de Manchester: “100 anos, criado por trabalhadores desta zona, e agora juntam-se a uma liga sem competição, da qual não podem ser relegados? Os donos deste clube, tal como os do Liverpool, Chelsea ou Manchester City não têm nada a ver com o futebol neste país. Há 100 anos de história, com os adeptos a viver e a amar estes clubes”.

Antigo colega de equipa de Neville, Roy Keane também abordou o tema: “Tem tudo a ver com dinheiro, ganância. Ainda não ouvimos nada da parte da FIFA mas isto não soa bem, esperemos que eles (FIFA) consigam parar isto a tempo porque é apenas pura ganância”.