"Não me lembro de marcar um golo assim". Veja o golo de calcanhar de Nani na MLS

Não estava fácil para o Orlando City empatar o jogo em casa do Sporting Kansas City, apesar das inúmeras oportunidades. Mas quando o golo apareceu, foi para os melhores momentos da época. Nani marcou de calcanhar aos 79 minutos, naquilo que o site oficial da MLS chama de "um momento de brilhantismo".

Aos 34 anos, o extremo português diz que um golo como este ainda não tinha no seu currículo.

"Não me lembro de marcar um golo assim. É sempre bom marcar golos destes porque é como que uma libertação de muito stress", disse em declarações no final do jogo.

O Orlando City segue com dois jogos e dois empates a nova época da MLS. Está em 3.º lugar na Conferência Este.