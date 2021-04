O maravilhoso mundo da transparência alemã: federação anuncia que vai tentar contratar Hansi Flick

A Federação Alemã de Futebol (DFB) vai iniciar conversações com Hansi Flick para suceder a Joachim Low no cargo de selecionador, depois de o técnico campeão europeu ter anunciado a saída do Bayern Munique, anunciou esta terça-feira o organismo.

“É público que Hansi Flick é muito estimado pela DFB. Por isso, podemos confirmar que, neste contexto, vamos iniciar conversações com ele e também com dirigentes do Bayern. Não faremos mais comentários sobre esta questão. É um assunto que vai ser tratado com todo o cuidado e a tranquilidade necessária”, disse à imprensa alemã um porta-voz do organismo germânico.

A declaração da DFB acontece no dia em foi oficializada a saída de Hansi Flick do emblema bávaro no final da temporada e entrada de Julian Nagelsmann, atualmente no Leipzig, no arranque da próxima época.

Selecionador alemão desde 2006, Joachim Low anunciou em março que irá abandonar o cargo após o Euro2020, competição em que a seleção germânica é adversária de Portugal na fase de grupos.

Flick foi adjunto de Low na ‘Mannschaft’ entre 2007 e 2014 e esteve na conquista do Mundial2014, no Brasil.