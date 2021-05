Roma confirma saída de Paulo Fonseca no final da época

O português Paulo Fonseca vai deixar a Roma no final da temporada, dois anos depois de chegar ao clube da capital italiana. A saída foi confirmada oficialmente esta terça-feira em comunicado.

"Nestes dois anos tivemos altos e baixos mas sempre dei o meu melhor pelo clube e por esta cidade", diz o técnico português em declarações ao site oficial do clube.

Já o presidente do clube, o norte-americano Dan Friedkin, deixou agradecimentos a treinador. "O Paulo guiou a equipa por entre muitos desafios, incluindo a pandemia da covid-19 e uma mudança de donos e fê-lo com grande integridade e caracter", pode ler-se no comunicado que anuncia a saída do ex-treinador de Paços de Ferreira, FC Porto, Sp. Braga e Shakhtar Donetsk.

Já Tiago Pinto, o português que é desde o início do ano diretor desportivo da Roma, sublinha que Paulo Fonseca deixará no clube "elementos muito positivos", nomeadamente os muitos jovens que fez subir à primeira equipa.

A Roma está neste momento no 7.º posto da Serie A, longe dos lugares que dão acesso às competições europeias, e muito próxima da eliminação na Liga Europa depois da derrota por 6-2 frente ao Man. United na 1.ª mão das meias-finais.