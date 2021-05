Zlatan Ibrahimovic voltou à seleção, mas uma lesão vai deixá-lo fora do Euro

Em março, depois de longos anos de ausência, Zlatan Ibrahimovic anunciava o regresso à seleção sueca com o objetivo de chegar ao Europeu de 2020, adiado para 2021.

Mas o azar bateu à porta do mítico avançado de 39 anos: uma lesão no joelho, sofrida no jogo do Milan com a Juventus, vai obrigar Zlatan a parar pelo menos seis semanas e o selecionador sueco já anunciou que Ibra não estará nos escolhidos para a competição, que arranca daqui a um mês.

“Falei com o Zlatan e ele disse-me que a sua lesão impede a participação no Europeu. É triste, principalmente para ele, mas também para nós. Espero que regresse rápido”, disse Jan Andersson, selecionador da Suécia, ao jornal “Expressen”.

O avançado falha assim aquele que seria o seu quinto europeu, depois das participações em 2004, 2008, 2012 e 2016.