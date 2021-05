Não foi assim tão bom enquanto durou: Andrea Pirlo já não é treinador da Juventus

Andrea Pirlo deixou o comando técnico da Juventus, no fim da primeira época como treinador de futebol, em que falhou a conquista do título em Itália, após nove scudettos consecutivos da Juventus, anunciou, esta sexta-feira, o clube de Turim.

“Obrigado, Andrea. Estas são as primeiras palavras que devemos dizer no final desta experiência especial que vivemos em conjunto”, refere o clube no qual alinha o avançado internacional português Cristiano Ronaldo, em nota publicada no seu site oficial.

A Juventus sublinhou a “coragem” de Andrea Pirlo, antigo internacional italiano e “um símbolo do futebol”, em assumir o comando da equipa, num contexto de pandemia de covid-19, em que foi “necessário, inventar regras dia após dia”.