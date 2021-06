Um Mundial de 2030 ibérico: Portugal e Espanha oficializam candidatura conjunta à organização da prova

O anúncio é feito na véspera do encontro entre as seleções de Espanha e Portugal se defrontam, em Madrid, para um jogo de preparação rumo antes de competirem no Campeonato da Europa de 2020, mas que se joga agora, em 2021, a partir de 11 de junho. E aproveitaram o simbolismo para confirmarem uma parceria entre os dois países.

Haverá uma candidatura conjunta de Portugal e Espanha à organização do Mundial de 2030, confirmou, esta quinta-feira, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) em comunicado, apresentando o jogo de sexta-feira como "o início de um projeto que unirá portugueses e espanhóis".

A entidade acrescenta que os presidentes de ambas as federações vão receber "o apoio institucional" dos "chefes de Estado e Governo" dos dois países. A cerimónia decorrerá no estádio Wanda Metropolitano, em Madrid, onde se jogará o Espanha-Portugal (18h30, RTP1). As duas seleções já se tinham defrontado em outubro de 2020, no Estádio de Alvalade, em Lisboa.

A revelação surge após Portugal ter acolhido as duas últimas finais da Liga dos Campeões - no Porto, a semana passada, e em Lisboa, no ano anterior -, o que terá servido, também, para demonstrar os dotes organizativos da FPF e das autoridades do país.

O comunicado emitido pela FPF:

"A candidatura de Portugal e Espanha receberá o apoio institucional do Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, e de Sua Majestade o Rei Felipe VI de Espanha, do Primeiro-Ministro de Portugal, António Costa, e do Presidente do Governo de Espanha, Pedro Sánchez, amanhã, sexta, no Wanda Metropolitano, em Madrid.

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) mostrarão a força desta candidatura conjunta. O jogo de amanhã em Madrid será o início de um projeto que unirá portugueses e espanhóis.

Os presidentes da FPF e da RFEF, Fernando Gomes e Luis Rubiales, receberão o apoio institucional dos chefes de Estado e de Governo de ambos os países para organizar a candidatura de Portugal e Espanha ao Mundial-2030. O ato ocorrerá nos momentos que antecedem o início do jogo no Wanda Metropolitano, agendado para as 18h30 de Portugal continental.

O primeiro jogo entre as seleções de futebol de Portugal e Espanha ocorreu a 18 de dezembro de 1921, também em Madrid. Cem anos depois, Espanha e Portugal encontram-se de novo em Madrid, desta vez com o estatuto de serem os vencedores dos últimos três Euros (2008 e 2012, Espanha; 2016, Portugal), dias antes do arranque da fase final do Euro-2020."