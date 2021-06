Português sucede a português: Bruno Lage confirmado como treinador do Wolverhampton

Continua o portuguese affair no Wolverhampton, com o clube que até ao final da última época foi treinado por Nuno Espírito Santo a confirmar a chegada de Bruno Lage esta quarta-feira.

O treinador português de 45 anos, campeão nacional com o Benfica em 2018/19, chega assim à Premier League depois de conseguir a agora necessária autorização de trabalho, que inicialmente atrasou o processo.

O Wolverhampton não revelou a duração do contrato com o treinador.

Bruno Lage, que já tem experiência em Inglaterra, tendo trabalhado ao lado de Carlos Carvalhal no Sheffield Wednesday e no Swansea, vai encontrar no Molineux um largo contingente de jogadores portugueses, com destaque para Rui Patrício, Rúben Neves e João Moutinho, todos eles convocados por Portugal para o Euro 2020.