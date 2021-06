Sergio Ramos, mais uma era que acaba no Real Madrid

Nos tempos recentes, como quem diz nos últimos meses desta época, vimo-lo de barba farta e cabelo de igual fartura, a deixar crescer o que lhe sai da cabeça e do queixo em proporções inversas ao tempo que passou em campo durante 2020/21 - uns meros 21 jogos, 2.316 minutos de ação reduzida para quem usa a braçadeira no Real Madrid e, realmente, era muito do que o Real Madrid foi na década que passou.

A presença de Sergio Ramos lá atrás era um torre, um esteio que o clube há muito erguera, capaz de exibições anuladoras e sem falhas sobre qualquer avançado ou ameaça atacante. Em muitos dos seus dias também eram dele os golos milagrosos para salvar o clube naquele slot de tempo que virou o momento Real Madrid; em jogos de aperto ou de maus resultados iminentes, lá aparecia o espanhol na área, a marcar um golo.

Foi assim na final da Liga dos Campeões de 2014, em Lisboa, os exemplos são tantos que seria redundante exemplificar mais ainda como, ao longo de 671 jogos, o defesa central espanhol foi o herói quando tanta gente - Ronaldos, Benzemas, Bales, Kakas, Modrics, Bales e por aí fora - haveria na calha, antes dele, para decidir jogos.