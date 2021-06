Van Gaal vai orientar um jogo de uma equipa da II divisão dos Países Baixos

Aloysius Paulus Maria van Gaal, o homem que deixou Old Trafford em 2016, vai por fim sentar-se no banco novamente. É o regresso do treinador holandês ao futebol, aos 69 anos, ainda que seja só por um jogo.

Van Gaal vai orientar o Telstar, que terminou a última edição da Segunda Divisão dos Países Baixos em 14.º lugar, num evento solidário para angariação de fundos, conta a “Marca”.

A ideia do clube holandês vai mais além: haverá um sorteio e o afortunado terá a hipótese de se sentar ao lado da ilustre figura van Gaal, quem sabe dando-lhe uma dica ou outra sobre o que se está a passar no relvado.

Louis van Gaal volta assim a um clube onde esteve em 1977/78, onde jogou antes de se mudar para onde fez a maior parte da sua carreira, o Sparta Rotterdam.