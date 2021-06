Tottenham confirma Nuno Espírito Santo como treinador

Nuno Espírito Santo é o novo treinador do Tottenham. A equipa de Londres confirmou esta quarta-feira a contratação do técnico português, que nas últimas temporadas impressionou ao serviço do Wolverhampton.

O contrato é válido até 2023.

Depois de quatro épocas no Wolverhampton, em que levou os Wolves ao título no Championship e depois a dois sétimos lugares na Premier League, Nuno Espírito Santo tem agora o maior desafio da carreira num dos grandes de Inglaterra. Sucede a José Mourinho, que treinou o Tottenham até abril.

"Quando temos uma equipa com qualidade e talento, queremos fazer os adeptos orgulhosos e que possam desfrutar. É um enorme prazer e uma honra [estar aqui]. Estou feliz e mal posso esperar por começar a trabalhar. Não temos tempo a perder e devemos começar a trabalhar imediatamente, já que a pré-temporada começa em apenas alguns dias", disse Espírito Santo, em declarações ao site do clube.

Já o chairman do Tottenham, Daniel Levy assegura que o objetivo do clube é voltar ao "ADN de futebol de ataque".

"Acredito que o Nuno é o homem que pode levar este grupo de jogadores talentosos a construir algo especial", disse ainda.