Oficial: André Silva é reforço do RB Leipzig

André Silva está de malas feitas mas para continuar na Alemanha. O avançado português de 25 anos foi oficializado no RB Leipzig, com contrato válido até 2026.

O jogador formado no FC Porto foi o segundo melhor marcador da Bundesliga na última temporada, ao marcar 28 golos com a camisola do Eintracht Frankfurt, e salta agora para o 2.º classificado do campeonato alemão, que lhe permitirá jogar na Liga dos Campeões.

"Estou muito entusiasmado com este novo desafio no RB Leipzig. O clube tem grandes objetivos e ambições e quero ajudá-lo a atingi-los, idealmente marcando tantos golos quanto possível", diz o jogador em declarações ao site oficial da sua nova equipa, em que sublinha a possibilidade de jogar na Champions como algo decisivo.

André Silva esteve no Europeu com Portugal e só deverá juntar-se aos novos colegas em meados de julho.