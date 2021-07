Trincão vai jogar no Wolves por empréstimo

O extremo canhoto Francisco Trincão, futebolista do Barcelona, é a segunda contratação de Bruno Lage no Wolves. O clube anunciou esta manhã o empréstimo do internacional português.

Aos 21 anos, e depois de saber o que é jogar na La Liga, Trincão vai experimentar a Premier League, num clube que conta com outros futebolistas portugueses.

"Apesar da juventude, Trincão traz para o Molineux a experiência europeia, tendo jogado a Liga Europa com o Braga e a Liga dos Campeões, em Camp Nou", pode ler-se na nota do clube inglês.

O diretor técnico, Scott Sellars, deixou elogios ao esquerdino: "É um jogador muito excitante. É uma posição onde queríamos mais competividade, em termos de jogadores de linha. Penso que os adeptos vão desfrutar a vê-lo jogar, conduz bem a bola e tem boa criatividade".

Francisco Trincão tem quase 150 jogos no futebol profissional e conta com "um bom pedrigree", segundo Sellares, que deixou uma nota sobre a legião de futebolistas portugeses no clube. "Temos um grande contingente de portugueses, e olham uns pelos outros, mas também estão integrados no grupo. São realmente muito trabalhadores, com boa mentalidade, por isso estou certo que [o Trincão] vai integrar-se bem e adaptar-se rapidamente."

O Wolves mudou de treinador no final da época: Nuno Espírito Santo, agora no Tottenhan, saiu e entrou Bruno Lage, ex-treinador do Benfica, que já tinha passado no futebol inglês como adjunto de Carlos Carvalhal.

Trincão é a segunda contratação do verão, depois do colombiano Yerson Mosquera, um defesa. Segundo o "The Athletic", o lateral francês Rayan Ait-Nouri, que esteve emprestado no clube na época passada, também estará na calha para assinar em definitivo com o Wolves.