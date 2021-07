Tatiana Pinto assina pelo Levante depois de deixar o Sporting

Depois de uma série de pistas lançadas pelo Levante nas redes sociais, já se sabe quem é a portuguesa que vai rumar a Espanha. Trata-se de Tatiana Pinto, que recentemente deixou o Sporting. A jogadora será agora presença na Liga Iberdrola, da primeira divisão do futebol feminino espanhol.

No anúncio feito pelo clube pode ler-se que a internacional portuguesa estará vinculada ao Levante por duas épocas. Esta é a primeira experiência de Tatiana no futebol espanhol, mas não a nível internacional. Em 2013, a jogadora mudou-se para a Alemanha, ao serviço do SC Sand, e em 2014 para Inglaterra, onde representou o Bristol City.

Com a camisola do Sporting jogou por cinco épocas. Ao longo dos seus 126 jogos oficiais venceu cinco títulos: dois campeonatos nacionais, duas taças de Portugal e uma Supertaça.

No final da época 2020/2021, as mudanças no Sporting foram desde as jogadoras até à equipa técnica. O clube começou por anunciar a saída da treinadora Susana Cova, que mais tarde foi substituída por Mariana Cabral, que treinava a equipa B. Saíram nove jogadoras: Amanda Pérez, Ana Capeta, Carlyn Baldwin, Carolina Mendes, Inês Pereira, Mónica Mendes, Nevena Damjanovic, Patrícia Morais e Raquel Fernandes. Tatiana foi a 10.ª jogadora a anunciar a sua saída esta época.

O Levante vai, no próximo mês, disputar as pré-eliminatórias de acesso à fase de grupos da Champions. O primeiro jogo será contra o Celtic e a equipa já poderá contar com a portuguesa em campo.