O “4” de Sergio Ramos no Real Madrid já tem herdeiro: “Não estou aqui para comparar-me com outros”

Tem um pé esquerdo refinado, na cabeça joga os puzzles todos que podem rolar num campo de futebol, sabe jogar à frente, atrás, na esquerda, no centro, enfim, é um futebolista total. David Alaba foi apresentado esta quarta-feira, em Valdebebas, e recebeu o número 4 de Sergio Ramos, o ex-capitão que se mudou para Paris.

Tem nas botas e debaixo da pele a natureza de um grandioso jogador de futebol: bom jogador e com muitos triunfos na mochila. “Chegas com o máximo reconhecimento, por isso tens de enfrentar agora o desafio que é conquistar mais títulos com o Real Madrid, vais sentir a força de um Santiago Bernabéu, que quer converter-se no [estádio] mais moderno e espectacular do mundo”, começou por dizer Florentino Pérez, o presidente do clube de Madrid.

Alaba, genial com a bola nos pés, arriscou falar em espanhol: “Olá a todos, obrigado pela vossa calorosa recepção. Estou muito grato e orgulhoso por poder vestir esta camisa e espero que todos ganhemos muitas coisas juntos. Hala Madrid!", atirou o ex-futebolista do Bayern Munique.

Helios de la Rubia

E o número 4, como surgiu? “Falei com o clube sobre isto. Eles ofereceram-mo. Sei o que significa para o clube e é uma honra usá-lo. É algo que me motiva. Representa força e liderança. O [Sergio] Ramos esteve aqui uma década e jogou muito bem com esse número. Converteu-se num líder, todos sabemos isso. O clube falou comigo ontem e disse-me que era o único [número] disponível e eu não ia estar a falar com outros jogadores para me cederem o deles. Quero representar honradamente este número. Não estou aqui para comparar-me com outros.”

Emilio Butragueño, um nome histórico do clube, disse que se trata de “uma honra” ter um futebolista do calibre de David Alaba na equipa.

David Olatukunbo Alaba, internacional austríaco de 29 anos, estava no Bayern Munique desde 2008, onde começou nas camadas jovens do clube bávaro.

O Real Madrid, agora treinado por Carlo Ancelotti, que sucede ao seu ex-adjunto, Zinedine Zidane, começa o campeonato fora de casa, com o Alavés, a 14 de agosto.