"Estamos mais confiantes do que nunca": Solskjaer renova com o United até 2024

O treinador do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, renovou contrato até 2024, com mais um ano de opção.

“O Ole e o seu staff têm trabalho incansavelmente na criação das fundações para o sucesso a longo prazo em campo”, disse ao site do clube Ed Woodward, o vice-chairman.

E acrescentou: "Os resultados disso têm-se tornado cada vez mais visíveis ao longo das duas últimas temporadas e estamos todos ansiosos por ver esta excitante equipa desenvolver-se ainda mais nos próximos anos. O que é especialmente agradável é a forma como este progresso tem sido alcançado com uma mistura de jovens talentos da casa e contratações de primeira classe, jogando futebol ofensivo na melhor tradição do Manchester United. Estamos mais confiantes do que nunca de que, sob a liderança de Ole, estamos a caminhar na direção certa".

O herói de Barcelona em 1999, naquela final da Liga dos Campeões mítica com o Bayern Munique, chegou aos red devils em 2018/19, depois de mais de três anos no Molde, um clube da Noruega.