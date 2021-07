O Real Madrid fica sem o segundo defesa central histórico: Raphaël Varane foi para o Manchester United

O Real Madrid e o Manchester United anunciaram, na terça-feira, terem chegado acordo para a transferência do futebolista francês Raphael Varane, do Santiago Bernabéu para Old Trafford, sem mencionarem os montantes envolvidos na transferência.

“O nosso clube agradece o seu profissionalismo e comportamento exemplar durante as dez temporadas em que defendeu a nossa camisola, com a qual conquistou 18 títulos: quatro Ligas dos Campeões, quatro Mundiais de Clubes, três Supertaças Europeias, três Ligas, uma Taça do Rei e três Supertaças da Espanha”, pode ler-se no comunicado emitido pelo Real Madrid, que expressou ainda “todo o carinho a Raphaël Varane e à sua família”, desejando-lhe “boa sorte para a nova etapa da sua carreira profissional”.

O Manchester United, equipa que conta com o português Bruno Fernandes, também anunciou oficialmente ter chegado a acordo com o Real Madrid para a transferência do central francês, a qual será concretizada assim que este "passar nos exames médicos a que será sujeito e acertar os termos de contrato" com os ‘red devils’.

Nem o Real Madrid nem o Manchester United revelaram os valores envolvidos na transferência, mas a imprensa espanhola refere um valor de 41 milhões de euros e mais 8,2 milhões caso alguns objetivos sejam atingidos.

O Real Madrid assumirá também o pagamento do mecanismo de solidariedade ao Lens, de França, clube onde Varane foi formado.