Isto é o fim, bonito amigo. Lionel Messi já não era do Barça e não voltará a ser

A memória pode ser matéria ferrugenta no cérebro, pelo menos poderá ser empoeirada, mas, feito um leve sopro, todos sabemos o que aconteceu no verão passado, quando também era agosto e uma bomba figurada rebentou com ondas de choque no futebol, numa modalidade inteira, até nos alcances do léxico: Lionel Messi enviara um burofax a informar o Barcelona de que iria acionar uma cláusula no contrato para abandonar o clube.

O termo não era mais do que uma espécie de carta registada e o imbróglio calamitoso com Josep María Bartomeu, o então presidente do Barça, resolver-se-ia com tréguas - seria ele, com quem as agulhas do argentino não se acertavam, a ir embora. O clube já endividado até ao tutano, cambaleante desportivamente e caótico na gestão fora do campo ficou com sua coqueluche por mais uma temporada.

O que antes parecia um casamento infinito era, cada vez mais, uma relação barrenta. Mas Lionel Messi permaneceu no Barcelona por mais uma época, salpicando o relvado de Camp Nou com uma triste genialidade, triste por não ser presenciada, há sempre alguma dose de tristeza quando a arte é feita para ninguém a ver de perto.

E nesta quinta-feira de verão, quase um ano depois, ficou confirmado que Messi equipado à Barça, a jogar pelos catalães, já é coisa de miragens. O clube confirmou que não haverá renovação de contrato com o argentino, seria a 10.ª, devido a "obstáculos económicos e estruturais" relativos a "uma normativa da La Liga", toda uma justificação que é um chapéu a dar sombra a vários problemas.

O sóbrio comunicado através do qual o clube o anunciou é o cume de vários erros: na gestão desportiva, nas compras que não compensaram vendas, nos salários exorbitantes dados a jogadores que pouco acrescentaram em campo, na escolha de treinadores, nas contas endividadas do clube e, enfim, no contexto que se foi colocando a desajeito para uma equipa de futebol render o que deveria.

Ainda mais, uma equipa que tem Lionel Messi e logo fica quase obrigado a ganhar todos os jogos e competições, condição que o argentino é conhece desde 2001/02, quando chegou adolescente e carente de injeções hormonais a Barcelona, para crescer, e como ele cresceu. Foram quase 20 anos de um delírio epicamente concretizado com uma bola nos pés do argentino, a quem as 10 ligas espanholas, as quatro Liga dos Campeões ou as seis Bolas de Ouro continuam a não fazer jus.

Antes de o ver a ganhar via-se Lionel Messi a jogar, à falta de melhor termo, porque jogar pareceu muitas vezes ser o que todos os outros homens que coincidiam com o argentino em campo estava a fazer enquanto ele fazia outra coisa que não era só jogar. Era ser Messi. E o tempo, o sucesso, a sua genialidade e os bolsos que o Barcelona lhe foi enchendo (porque sim, o futebol é uma profissão), por vezes davam a impressão que a lenda do argentino iria acabar onde começara, mesmo com o que sabemos que Messi fez no verão passado.