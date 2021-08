“Estamos a trabalhar no caso”. O PSG só poderia estar a trabalhar em ter Lionel Messi

Dizer que o Paris Saint-Germain tem as antenas ligadas quando se desloca ao hipermercado do futebol é eufemismo. Há muito que o clube deixou de ser apenas de Paris, virou do mundo todo e especialmente do Qatar, onde está a Qatar Sports Investment, compradora do clube que virou de imediato candidato também a comprar qualquer futebolista.

Na quinta-feira, no momento em que o Barcelona clicou no botão de "publicar" e pôs na internet a certeza de que Lionel Messi, findos quase 20 anos, deixou mesmo de jogar pelos catalães, o PSG virou automaticamente uma hipótese, ou mesmo a hipótese, de dar novo poiso ao argentino.

Messi recebia cerca de €138 milhões por ano e mesmo tendo aceitado cortar o salário a metade no esforço não consumado para ficar em Barcelona, continuaria sempre a ser o meio craque, meio lenda que custaria os olhos da cara a quem fizesse contas para o ter. Mas o PSG, com outros quantos novos-milionários, são a cara recente do futebol esbanjador e inflacionador de preços de homens que jogam futebol.

Também se sabia que esta sexta-feira iriam perguntar pelo assunto a Mauricio Pochettino, que se sentou em conferência de imprensa para falar do jogo contra o Troyes, da primeira jornada da liga francesa. "Sabemos o que se passou ontem, não vou dizer o contrário. Estamos concentrados no arranque da época e o clube trabalha discreta, mas fortemente, em paralelo, no mercado", resumiu, antes de conceder apenas que o PSG "está a trabalhar no caso".

O que diz tudo.

Porque aos parisienses não falta dinheiro e se, por admissão, trabalham na possibilidade de contratar o argentino, então a ida de Lionel Messi para França passa a ser uma probabilidade. O site "The Athletic", aliás, escreve que o jogador já terá falado diretamente com Pochettino e que o próprio presidente Nasser Khelaïfi estará a tomar conta das negociações, enquanto outros responsáveis do PSG auscultam como lidaria o clube com o fair-play financeiro da UEFA, o retorno do suposto investimento e o equilíbrio das contas.

Nos entretantos, Messi está de férias em Ibiza depois de terminadas as supostas férias, sem clube num iate, de fato de banho e com a família. Eis 2021, o ano em que um dos melhores futebolistas de sempre, dono de seis Bolas de Ouro, está no desemprego e à procura de clube.

O Paris Saint-Germain claro que só poderia estar a trabalhar nele.